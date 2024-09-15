İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

DHA
İstanbullu güne feci bir trafik kazası ile başladı...
Bağcılar, TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkiinde orta şeritte ilerleyen 8 araç feci şekilde birbirine çarptı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişinin öldüğü öğrenilirken, dört kişi ise ağır yaralandı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun üç şeridi trafiğe kapatıldı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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