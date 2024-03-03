İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı İki ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasından 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların çekici ile kaldırılmasıyla açıldı.

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İHA

İstanbul'da trafik kazası can aldı...

Bu sabah saat 09.00 sularında Edirne istikametine seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Osman Can Demirci, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla atarak başka bir araca çarptı

Demirci’nin aracı bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak aynı yönde ilerleyen Selman B. kontrolündeki kamyonete çarptı.

Edirne istikametinde seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki hafif ticari araç ise yaşanan kaza sebebiyle öndeki araçlara çarparak durabildi.

Araçta sıkışan kişiler çıkarıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkışan sürücüler araçlardan çıkartıldı.

4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kişi hayatını kaybetti

Yaşanan kazada, kamyonetin yolcu koltuğunda oturan Arif Ozan Göktaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Osman Can Demirci ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Araçlar olay yerinen kaldırıldı

Kaza sebebiyle oluşan yoğun trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)