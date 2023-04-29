İstanbul'da züccaciye dükkanında indirim izdihamı Kağıthane'de züccaciye dükkanının yüzde 70 indirim uygulaması izdihama neden oldu.

DHA

İndirim kampanyalarının cazibesi alışverişte insanların kendilerini kaybetmesine neden oluyor.

Sık sık gündem olan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan.

Yüzde 70 indirim izdihamı

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'ndeki züccaciye zincirine ait şubede yüzde 70 indirim olduğunu duyanlar sabah erken saatlerde sıraya girdi.

Şube önünde artan kalabalık her geçen saat artınca yoğunluk oluştu.

Büyük bölümünü kadınların oluşturduğu kalabalık kapı önünde yığıldı.

Kepenklerin açılması ile birlikte bir anda kapıda izdiham oluştu. İçeri girmede zorlananlar buldukları ürünleri aldı. Mağazaya girebilenler alabildiklerini güçlükle taşıdı.