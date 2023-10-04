İstanbul'da yaya yolunda yaya ezilmekten son anda kurtuldu! Sürücü cezaya tepki gösterdi. Drone destekli yaya geçidi denetiminde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. Ceza uygulanan bir sürücü, "Akşama kadar onu mu bekleyeceğim?" diyerek tepki gösterdi.

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İHA

Trafikte kurallara uymayan sürücüler dehşet saçıyor.

Yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere karşılık başlatılan denetimler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, bu kapsamda yeni bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimin adresi Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi oldu.

Yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüler drone ile tespit edilerek uygulama noktasına çekildi.

5 bin 937 lira cezai işlem

Yayalara geçiş hakkı tanımayan 3 sürücüye toplamda 5 bin 937 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü cezaya tepki verdi

Ceza uygulanan bir sürücü, haksız yere ceza aldığını iddia ederek, yayanın kendisini görmediğini belirtti.

Polis ekiplerinin drone görüntüsünde ise yayanın son anda ezilmekten kurtulduğu görüldü.

"Akşama kadar onu mu bekleyeceğim"

Denetimde ceza kesilen bir sürücü ise, yayanın kendisini görmediğini söyleyerek, “Yaya keyfine göre gidiyor. Ben akşama kadar onu mu bekleyeceğim? Yayayı gördüm, yaya beni görmüyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)