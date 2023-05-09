İstanbul'daki 11 adreste fuhuş operasyonu Fuhuş yaptırtan ve fuhşa yer temin eden şebekeye operasyon düzenlendi. 11 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 6'sı kadın 8 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan evlerde çok sayıda cep telefonu ile bir adet ruhsatsız silah ile 352 mermi ele geçirildi.

DHA İstanbul asayiş ve ahlak polisi, baskına çıktı… Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta daha önceden belirlenen 11 adrese saat 06.00'da sıralarında giden ekipler, fuhuş şebekesinin yönetici kadrosunda bulunan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. 1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan baskınlarda ayrıca 1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı. Polisin evlerde yaptığı aramada ise 13 cep telefonu, 14 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 ruhsatsız ve seri numaraları bulunmayan tabanca ile 352 mermi ele geçirdi. 4'ü tutuklandı Gayrettepe'deki Ahlak Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.