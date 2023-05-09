İstanbul'daki 11 adreste fuhuş operasyonu

İstanbul asayiş ve ahlak polisi, baskına çıktı…
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta daha önceden belirlenen 11 adrese saat 06.00'da sıralarında giden ekipler, fuhuş şebekesinin yönetici kadrosunda bulunan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı
Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan baskınlarda ayrıca 1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı.
Polisin evlerde yaptığı aramada ise 13 cep telefonu, 14 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 ruhsatsız ve seri numaraları bulunmayan tabanca ile 352 mermi ele geçirdi.
4'ü tutuklandı
Gayrettepe'deki Ahlak Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.