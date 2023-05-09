İstanbul'daki 11 adreste fuhuş operasyonu
DHA

İstanbul asayiş ve ahlak polisi, baskına çıktı…

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta daha önceden belirlenen 11 adrese saat 06.00'da sıralarında giden ekipler, şebekesinin yönetici kadrosunda bulunan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı

Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan baskınlarda ayrıca 1'i yabancı uyruklu 4 kurtarıldı.

Polisin evlerde yaptığı aramada ise 13 cep telefonu, 14 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 ruhsatsız ve seri numaraları bulunmayan tabanca ile 352 mermi ele geçirdi.

İstanbul'da fuhuş operasyonu

4'ü tutuklandı

Gayrettepe'deki Ahlak Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da fuhuş operasyonu