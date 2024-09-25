İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 39,84'e düştü İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen, barajlardaki su seviyesindeki düşüş devam ediyor.

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DHA

İstanbul'da barajlar alarm veriyor.

Kentte son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen baraj göllerindeki su seviyesinin düşüşü sürüyor.

Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,84 olarak ölçüldü.

Doluluk oranının düşüşünden en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy baraj gölü oldu.

SU SEVİYESİ GERİLERDE KALDI

Aylardır düşük seviyede seyreden doluluk oranı Alibeyköy barajında yüzde 10'un altına indi. Bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 9,73 olarak ölçüldü. Baraj gölündeki su seviyesi artık tahliye kapaklarından onlarca metre geride kaldı.

YÜZDE 50 ÜZERİNDE İKİ BARAJ KALDI

İstanbul'un barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunan iki baraj kaldı.

Elmalı ve Terkos baraj göllerinde doluluk oranı şu anda yüzde 55'li seviyelerde.

Geriye kalan 8 baraj gölünde doluluk oranı yüzde 50'nin altında.

Yapılan ölçümlerde doluluk oranı en düşük baraj gölü yüzde 6,26 ile Kazandere oldu. En fazla doluluk oranı yüzde 56,82 ile Elmalı Barajı oldu.

İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI;

Ömerli % 32,84



Darlık %44,59



Elmalı %56,82



Terkos %56,2



Alibeyköy %9,73



Büyükçekmece %41,49



Sazlıdere %48,42



Istrancal %33,92



Kazande %6,26



Papuçde %22,05

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)