İstanbul'daki bir bankanın sistem açığından faydalanıp 10 milyon dolandırdılar Bir bankanın sistem açığından faydalanıp 48 saat içinde 10 milyon 432 bin lira dolandıran şebekeye, 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankada sistem açığı olduğunu fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şüphelilerin, 48 saat içinde banka hesapları üzerinden 210 banka hesabına 5 bin 500 kez 2 bin lira tutarında havale işlemi yaptığını tespit etti.

10 milyon 432 bin lira zarar var

Şüphelilerin, havale işlemleriyle bankayı 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

210 farklı banka hesabı üzerinde yapılan incelemede, hesapların 102 şüpheli ve 5 şirkete ait olduğu, şebeke üyelerinin hesapların bloke edilmesini önlemek amacıyla, gönderdikleri parayı da başka hesaplara aktardıkları öğrenildi.

Şüpheli hesaplara ait telefon hatları üzerinde yapılan HTS incelemesinde, şüphelilerin para transfer sürecinde irtibat içinde oldukları ve çoğunun akraba olduğu ortaya çıkarıldı.

20 ilde eş zamanlı operasyon

Örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen 107 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.