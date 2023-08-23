İstanbul'daki çakarlı motosiklete para cezası Güngören'de ekiplerce durdurulan motosikletten çakar ve ses düzeni tertibatıyla birlikte 'Polis Gazetesi Görev Otosu' ibareli baskılar belirlendi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

DHA

İstanbul genelinde motosiklet denetimi devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de motosiklet denetimi yaptıkları sırada, şüphelendikleri M.D. isimli bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Çakarlı motosiklet gözden kaçmadı

Ekipler, M.D.'ye ait motosikleti kontrol ederken, çakar ve ses düzeni tertibatıyla birlikte kendi adına basımı yapılan 'Polis Gazetesi Görev Otosu' ibareli baskıları gördü.

M.D.'nin üst aramasında ise 'Polis Emeklileri Dayanışma Yardımlaşma Derneği' ve 'Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı' ibareli belgeler ele geçirildi.

4 bin 64 TL para cezası

Gözaltına alınan M.D.'ye 'sesli ya da ışıklı uyarı veren işaretleri yasalarca izin verilmeyen araçlara takmak' maddesinden 4 bin 64 lira idari ceza kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.