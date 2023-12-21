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İstanbul'daki darbedilen kadın görüntüsü Alman polisini de harekete geçirdi

İstanbul'daki darbedilen kadın görüntüsü Alman polisini de harekete geçirdi İstanbul'da otomobilde eşi tarafından dövülen kadının şikayetçi olmadığı olayın görüntüsü sosyal medyada uluslararası boyutta yayılınca Alman polisi de konuyla iligili çalışma başlatıldığını duyurdu.