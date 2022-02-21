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    İstanbul'daki ecza deposunda uyuşturucu ele geçirildi

    Beylikdüzü ve Maltepe'de yürütülen operasyonda, matbaa ve ecza deposu olarak kullanılan alanda 831 bin 544 adet sentetik hap bulundu.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 11:19
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    İstanbul'daki ecza deposunda uyuşturucu ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

    Bu kapsamda Beylikdüzü ve Maltepe ilçelerinde matbaa ve ecza deposu olarak faaliyet gösteren iki adreste sentetik hap saklandığı istihbaratını alan polis, 17 Şubat’ta söz konusu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

    831 BİN 544 ADET HAP BULUNDU

    Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan matbaa ve ecza deposunda yapılan aramalarda 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi.

    4 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

    Uyuşturucu haplara el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından 18 Şubat’ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerin 4'üne de ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı.


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