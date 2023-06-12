İstanbul'daki fabrika yangını 37. saatinde

DHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında başlayan yangın henüz söndürülemedi.
Tüm binayı saran yangına itfaiyenin müdahalesi 37 saattir sürüyor.
Araç ve su takviyesi
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.
Binanın bazı bölümleri çöktü
İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederken, gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu bazı katlarda çökmeler meydana geldi.
Caddede güvenlik önlemi alındı
Polisin, yangının ardından fabrikanın bulunduğu caddede aldığı güvenlik önlemleri ise devam ediyor.