İstanbul'daki fabrika yangını 37. saatinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları 37 saattir devam ediyor.

DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında başlayan yangın henüz söndürülemedi.

Tüm binayı saran yangına itfaiyenin müdahalesi 37 saattir sürüyor.

Araç ve su takviyesi

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.

Binanın bazı bölümleri çöktü

İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederken, gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu bazı katlarda çökmeler meydana geldi.

Caddede güvenlik önlemi alındı

Polisin, yangının ardından fabrikanın bulunduğu caddede aldığı güvenlik önlemleri ise devam ediyor.