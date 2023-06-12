DHA

İstanbul'un ilçesinde Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında başlayan henüz söndürülemedi.

Tüm binayı saran yangına itfaiyenin müdahalesi 37 saattir sürüyor.

İstanbul'daki fabrika yangını 37. saatinde

Araç ve su takviyesi

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) destek verirken, ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.

İstanbul'daki fabrika yangını 37. saatinde

Binanın bazı bölümleri çöktü

İtfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale ederken, gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu bazı katlarda çökmeler meydana geldi.

İstanbul'daki fabrika yangını 37. saatinde

Caddede güvenlik önlemi alındı

Polisin, yangının ardından fabrikanın bulunduğu caddede aldığı güvenlik önlemleri ise devam ediyor.