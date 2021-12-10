İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Haklarında gözaltı kararı bulunmasına karşın gaybubet olarak anılan hücre evlerinde saklanan 29 FETÖ şüphelisinden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi devam ediyor.

Haklarında gözaltı kararı bulunmasına rağmen kaçan FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul’da da, gözaltı kararına karşın kaçan FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

24'Ü HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet” diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24’ü yakalandı.