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    İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

    Haklarında gözaltı kararı bulunmasına karşın gaybubet olarak anılan hücre evlerinde saklanan 29 FETÖ şüphelisinden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 09:22
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    İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

    Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi devam ediyor.

    Haklarında gözaltı kararı bulunmasına rağmen kaçan FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    İstanbul’da da, gözaltı kararına karşın kaçan FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    24'Ü HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

    FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet” diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24’ü yakalandı.

    İstanbul daki FETÖ operasyonunda 24 şüpheli yakalandı #1

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