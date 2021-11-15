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    İstanbul'daki galeride vurulan baba oğul ve akrabaları yan yana defnedildi

    Husumetlileri tarafından saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Baba oğul ve akrabaları yan yana toprağa verildi.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 18:05
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    İstanbul'daki galeride vurulan baba oğul ve akrabaları yan yana defnedildi

    İstanbul'daki galericiler sitesinde aralarında husumet  bulunan şahısların saldırısına uğrayan Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetmişti.

    Saldırganlar, 3 kişinin ölümüne neden olup kayıplara karıştı.

    Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Adıyaman'a getirildi.

    YAN YANA DEFNEDİLDİLER

    Emine Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar, ilçe mezarlığında yan yana defnedildi.

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    İstanbul daki galeride vurulan baba oğul ve akrabaları yan yana defnedildi #5

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    İstanbul daki galeride vurulan baba oğul ve akrabaları yan yana defnedildi #7

    İstanbul daki galeride vurulan baba oğul ve akrabaları yan yana defnedildi #8

    İstanbul daki galeride vurulan baba oğul ve akrabaları yan yana defnedildi #9

    İstanbul daki galeride vurulan baba oğul ve akrabaları yan yana defnedildi #10

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