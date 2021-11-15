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- İstanbul'daki galeride vurulan baba oğul ve akrabaları yan yana defnedildi
İstanbul'daki galeride vurulan baba oğul ve akrabaları yan yana defnedildi
Husumetlileri tarafından saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Baba oğul ve akrabaları yan yana toprağa verildi.
- DHA
- 15.11.2021 - 18:01
- Güncelleme : 15.11.2021 - 18:05
İstanbul'daki galericiler sitesinde aralarında husumet bulunan şahısların saldırısına uğrayan Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar hayatını kaybetmişti.
Saldırganlar, 3 kişinin ölümüne neden olup kayıplara karıştı.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Adıyaman'a getirildi.
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Emine Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar, ilçe mezarlığında yan yana defnedildi.