İstanbul'daki genç adam nişanına 1 hafta kala yangında can verdi

Isınmak için elektrikli sobasını yakan genç adam sobanın sebep olduğu yangın sonucunda hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ise fenalık geçirdi.

Kadıköy'de yaşayan 34 yaşındaki Ufuk Işık 4 katı binanın 3. katındaki evinde ısınmak için elektrikli sobasını yaktı.

Bir hafta sonra nişanlanacağı söylenen Işık, bilinmeyen nedenle sobadan çıkan yangının arasında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde Ufuk Işık'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

ACILI ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Genç adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, acı haberi alan anne sinir krizi geçirdi.

"EV DOĞALGAZLIYDI AMA ELEKTRİKLİ SOBA KULLANIYORDU"

Işık ile aynı binada oturan Hanifi Saraç, “Hastanede nöbetten çıktım, sabah saatlerinde eve geldiğimde üst kattan masa ve sandalye sesleri geliyordu. Tamir yapılıyor diye düşünerek yukarı çıkmadım. Ben uyuyunca, komşular sesten dolayı yukarı çıkmış. Kapıyı kırınca olayla karşılaşmışlar. Polise, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermişler. Yangın elektrikli sobadan çıkmış. Şahıs dumandan etkilenerek hayatını kaybetmiş. Ev doğal gazlıydı ama elektrikli soba kullanıyordu” dedi.

Öte yandan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.









