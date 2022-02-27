İstanbul'daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi

Girdikleri marketlerden yüz binlerce liralık eşya çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalanırken, hırsızların uyarı yapan bir vatandaşa, "Neden çalmayalım mallar senin mi?" dediği görüldü.

İstanbul Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardına gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü.

Görüntülerde şüphelilerin çalıntı olduğu tespit edilen otomobillerle işyerlerinin önüne gelerek marketlerden adeta yağmalar gibi hırsızlık yaptıkları görüldü.

ALDIRMADAN HIRSIZLIK YAPTILAR

Bir olayda hırsızlığı gören bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen şüphelilerin, hiçbir şeye aldırmadan hırsızlığa devam ettikleri görüldü.

"NEDEN ÇALMAYALIM MALLAR SENİN Mİ?"

Videoyu çeken vatandaşın "Çalmayın" sözüne küfrederek cevap veren şüphelilerin "Neden çalmayalım mallar senin mi?" diye cevap verdikleri duyuldu.

HEPSİ 25 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların kimliklerini tespit etti. 18 Şubat 2022 tarihinde şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliler Çekan B.(25), Ceyhun B.(22), Özgür İ.(23), Azad E.(20), Ozan B.(20) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçundan onlarca kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

















