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    İstanbul'daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi

    Girdikleri marketlerden yüz binlerce liralık eşya çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalanırken, hırsızların uyarı yapan bir vatandaşa, "Neden çalmayalım mallar senin mi?" dediği görüldü.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 10:29
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    İstanbul'daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi

    İstanbul Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardına gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

    Polis yaptığı incelemede şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü.

    Görüntülerde şüphelilerin çalıntı olduğu tespit edilen otomobillerle işyerlerinin önüne gelerek marketlerden adeta yağmalar gibi hırsızlık yaptıkları görüldü.

    ALDIRMADAN HIRSIZLIK YAPTILAR

    Bir olayda hırsızlığı gören bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen şüphelilerin, hiçbir şeye aldırmadan hırsızlığa devam ettikleri görüldü.

    İstanbul daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi #1

    "NEDEN ÇALMAYALIM MALLAR SENİN Mİ?"

    Videoyu çeken vatandaşın "Çalmayın" sözüne küfrederek cevap veren şüphelilerin "Neden çalmayalım mallar senin mi?" diye cevap verdikleri duyuldu.

    İstanbul daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi #2

    HEPSİ 25 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇIKTI

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların kimliklerini tespit etti. 18 Şubat 2022 tarihinde şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliler Çekan B.(25), Ceyhun B.(22), Özgür İ.(23), Azad E.(20), Ozan B.(20) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçundan onlarca kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

    İstanbul daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi #3

    TUTUKLANDILAR

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi #4

    İstanbul daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi #5

    İstanbul daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi #6

    İstanbul daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi #7

    İstanbul daki hırsızlar, uyarı yapanlara pişkince cevap verdi #8


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