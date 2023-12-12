İstanbul'daki İETT otobüsü kazasında tanık: Şoförün uyuduğunu fark ettim Şubat ayında yaşanan İETT otobüsü kazasına ilişkin sürücünün yargılanmasına devam ediliyor. 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin görgü tanığı, "Şoförün uyuduğunu fark ettim uyardım, bir şey demedi" dedi.

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DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz aylarda bir İETT otobüsü kazaya karıştı.

2 kişinin ölümüne sebep olduğu kazaya ilişkin duruşma bugün görüldü.

Tutuklu sanık Sefer Baldan SEGBİS ile katılırken şikâyetçiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Duracağı esnada birden hızlanıp durağın içine daldı"

Müşteki Fehim Aydın ifadesinde, "Eve gitmek için durakta bekliyordum. İki otobüs duraktaydı, kaza yapan otobüste ilk önce durağa yaklaştı, duracak gibiydi. Arkasında da benim bineceğim otobüs vardı, ben de bineceğim otobüse doğru yöneldim. Ancak, Sefer Baldan yönetimindeki otobüs tam duracağı esnada birden hızlandı, durağın içine daldı. Ben kaçarken sırtıma vurdu, beni savurdu. Şiddetli ağrılarım olduğundan kıpırdayamadım. Sol bacağımda kırıklar oluştu, şikayetçiyim." dedi.

"Gözünün kapandığını gördüm"

Duruşmada, otobüste bulunan yolculardan Yılmaz İnceyol tanık olarak dinlendi.

İnceyol'un ifadesi şöyle:

Otobüse Topkapı’dan bindim. İncirli’ye çıkarken şoförün uyuduğunu fark ettim uyardım, bir şey demedi. Birkaç dakika telefon görüşmesi oldu. Trafik olduğundan yavaş ilerliyorduk. İncirli durağını geçtikten sonra sanığın yine gözünün kapandığını gördüm, ikinci kez uyardım, gözlerini açıp yola devam etti. Ben daha sonra telefonumla ilgilendim. İkinci uyarımın üzerinden 3 ya da 4 dakika geçmişti ki, Bahçelievler durağına yanaşırken kaza meydana geldi. Gürültüyü duymamın ardından baktığımda insanların kaldırımda kaçıştığını gördüm, ben de şoka girdim. Ben yaralanmadım yalnızca kafamı cama vurdum. Otobüs durağa doğru giderken durakta bekleyen otobüsü sıyırdı, kaldırıma vurduktan sonra hızlanıp durağa daldı.

'Beni kimse uyarmadı' savunması

Sanık ifadesini kabul etmeyen şoför Baldan, kendisini uyuklama sebebiyle uyaran birinin olmadığını söyledi.

Mahkeme, kazada sanığın kusur durumuna ilişkin ve olayın 'Bilinçli taksir' yönünden meydana gelip gelmediğine yönelik rapor hazırlanması için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan’ın İETT’ye ait 97 numaralı otobüsle seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın’a çarptığı belirtildi.

Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev’in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğine yer verilen iddianamede, Sefer Baldan’ın 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)