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    İstanbul'daki iş yerlerine telefon hırsızı dadandı

    Ekipler tarafından yakalanan seri hırsızın, 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 13:53
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    İstanbul'daki iş yerlerine telefon hırsızı dadandı

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde esnaflık yapan vatandaşlar, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarıyla mücadele ediyor.

    57 yaşındaki şahıs, yemek yeme bahanesi ile girdiği mekanlarda müşterilere ve çalışanlara ait olan telefonları çaldı.

    Müşteri gibi girdiği börekçide, genç kıza ait olan 2 bin TL değerindeki telefonu alarak gözden kayboldu.

    DÜKKAN SAHİPLERİNİN KORKULU RÜYASI

    Yaşlı olduğu için kendisinden şüphelenilmediğini düşünen şahıs, artan vakaların ardından güvenlik kameralarının izlenmesiyle tespit edildi.

    Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dükkan sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen telefon hırsızını yakalamak için harekete geçti.

    İstanbul'daki iş yerlerine telefon hırsızı dadandı VİDEO

    İstanbul daki iş yerlerine telefon hırsızı dadandı #1

    52 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Görüntülerde eşkali belirlenen şahsın, kimliğinin tespit edilmesi ile 'hırsızlık' suçundan 19, 'açıktan hırsızlık' suçundan 15, 'iş yerinden hırsızlık' suçundan 2 ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ise 16 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

    Ekipler, takibe aldığı şahsın iş yerinden çıktıktan sonra otobüse bindiği ve kart bastığını belirledi. İncelemeye alınan kartın, hırsızın akrabası İrfan E.’ye ait olduğu tespit edildi.

    İstanbul daki iş yerlerine telefon hırsızı dadandı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Akrabasından yola çıkılarak adresi belirlenen Cemal E., kaldığı otele yapılan baskınla gözaltına alındı.

    İşlemleri tamamlanan hırsız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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