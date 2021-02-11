Darphaneye çevrilen metal geri dönüşüm atölyesinden ele geçirilen sahte eurolar, 5 kişiyi yakalayan polislerin bağlı olduğu Esenyurt Emniyeti'nde sergilendi.

İstanbul Esenyurt'ta, metal geri dönüşüm atölyesini darphaneye çeviren 5 kişilik bir şebeke tespit edilmişti.

Uzun süre takibe alınan atölye ve şebeke üyeleri, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesince dün düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Baskında binlerce adet baskısı yapılmamış madeni sahte para ve basımı tamamlanmış yüklü miktarda madeni euro ile para basımında kullanılan materyaller ele geçirilmişti.

EMNİYETTE SERGİSİ YAPILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında darphaneye dönüştürülen metal geri dönüşüm atölyesinde dün ele geçirilen madeni sahte euroların bugün emniyette sergisi yapıldı.

Beş kişinin yakalandığı sahte darphane operasyonundaki yabancı sahte paraların, yurt dışına çıkarılmadan hemen önce ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul'daki kaçak darphane paraları, emniyette sergilendi VİDEO











ELE GEÇİRİLENLER

Dün sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 9 bin 200 adet ‘göbek’ diye tabir edilen madeni paranın iç kısmı, 22 bin 900 adet madeni paranın dış halkası, bin 923 adet göbek ve halka kısmı oturtulmuş basımı yapılmamış madeni para, 600 adet basımı tamamlanmış piyasaya sürülmeye hazır madeni para, sahte madeni euro üretiminde kullanılan çok sayıda makine, teçhizat ve baskı makinesi ele geçirilmişti.





ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

Çuvallara konulan ve yurt dışına götürülmesi planlanan madeni sahte euroların gerçeğine yakın basıldığı ifade edilirken, yakalanan 5 şüphelinin polisteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.



