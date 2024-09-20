İstanbul'daki kazada şoför araçta sıkıştı Avcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde yaşanan kazada meyve sebze yüklü kamyonet, önce bariyerlere ardından da yön tabelasının ayağına çarparak durabildi.

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DHA

Bahçeşehir-Ispartakule yol ayrımında saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada araç içerisine sıkışan şoför Ümit Kötüz, yarım saatlik çalışma ile kurtarılabildi.

Ayrıca, çarpmanın etkisiyle meyve ve sebzeler yola saçılırken aracın motorunun da yerinden koptuğu görüldü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza sonrası bölgedekiler tarafından durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sonrası bölgede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, çalışma başlatıldı.

Öte yandan, otoyolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)