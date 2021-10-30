İstanbul’daki kolonya fabrikasında çıkan yangını patlamalar alevlendirdi

Gaziosmanpaşa'daki kolonya imalathanesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kolonya yapımında kullanılan yanıcı maddeler yangını daha da alevlendirdi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki 2 katlı kolonya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kolonya üretiminde kullanılan maddelerin meydana getirdiği patlamalar, yangını daha da alevlendirdi.

UZUN SÜRE UĞRAŞTILAR

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için uzun uğraş verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipleri yoğun mücadelesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Polis ekipleri ise yangınla mücadele sırasında fabrika bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Korkunç olayda yaralanan kimse olmazken, yangının çıkış nedenini itfaiye raporu belirleyecek.

"SOKAĞI KOMPLE BOŞALTTIK"

Yaşanan olayı anlatan görgü şahidi Emrah Genç, “İlk önce ön tarafta söndürmeye başladılar. Biz de sonradan garajdan araçlarımızı çektik. İtfaiye yanaştı. Kolonya fabrikası herhalde. Bir türlü söndüremediler. İtfaiye geldi. 1 buçuk saat oldu. 1 kere patladı. Ses duyuldu. Az önce üst kattan bir ses daha duyuldu. Araçlara zarar gelmesin diye çektik. Sokağı komple boşalttık.” dedi.