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    İstanbul'daki kuryeye muştalı saldırı

    Pendik'te bir grup genç, yol verme davası nedeniyle tartıştığı kuryeye muşta ile saldırdı. Başına darbe alan kurye hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 10:46
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    İstanbul'daki kuryeye muştalı saldırı

    Pendik'te geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında araç ile seyir halinde olan bir grup genç, moto kuryeyle sözlü münakaşa yaşadı.

    Moto kurye Mehmet Kaya ile yol verme meselesi yüzünden tartışan grup, kavgayı alevlendirdi.

    DÜKKANA SIĞINMAK İSTEDİ

    Gruptan bir kişinin motosiklete tekme atmasıyla Kaya, yakınlardaki bir dükkana sığınmak istedi.

    İstanbul daki kuryeye muştalı saldırı #1

    MUŞTA İLE SALDIRDILAR

    Dükkanın önünde yakalanan Kaya, genç grubun muştalı saldırısına uğradı. Başına darbe alan genç adam hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaralının durumunun  iyi olduğu bildirildi.

    Genç grubun saldırı anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    İstanbul daki kuryeye muştalı saldırı #2

    "KAFASINA 10 DİKİŞ ATILDI"

    Mehmet Kaya'nın akrabası Ahmet Kaya, “Sanırım yol üzerinde tartışmışlar. Araçtakilerden biri bizim çocuğun motosikletine vurmuş. Yeğenim oradan kaçarak burada bulunan bir dükkana sığınmak istemiş. Karşı tarafta araçla takip etmiş. Dükkan önünde yakalayınca da muştayla darbetmişler. Aldığı darbeler sonrası yeğenimin kafasına 10 dikiş atıldı. Saldırganlar sadece yeğenime değil sığındığı dükkandaki kuryeye de saldırmışlar. Kamerada her şey görünüyor zaten.” ifadelerini kullandı.

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