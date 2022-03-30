Alacak konusunda yaşanan tartışma sırasında, şahıslardan birinin yanıdaki 4 yaşlarındaki çocuğun canını hiçe sayan saldırgan, ateş açtı.

Avcılar'ın Cumhuriyet Caddesi caddesi üzerine yanındaki kız çocuğu ile gelen Esat Sal, alacak konusunda bir grupla tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında sinirlenen iki gençten biri, birkaç adım uzaklaştıktan sonra belindeki tabancayı çıkardı.

ÇOCUĞUN BULUNDUĞU YÖNE ATEŞ ETTİ

Arkadaşının müdahalesine rağmen tartıştıkları kişinin yanındaki 4-5 yaşlarında olan kız çocuğunun canını da hiçe sayan genç, tabanca ile iki el ateş etti.

Saldırının ortasında kalan minik kızın, olaya ağlayarak tepki verdiği görüldü.

İstanbul'daki maganda, kız çocuğunun yanında kurşun yağdırdı VİDEO

SUÇ ALETİNİ SOKAĞA FIRLATTI

Maganda arkadaşı ile koşarak olay yerinden uzaklaşırken, Esat Sal bacağından yaralandı. Olaya karışan kişinin saldırıdan sonra tabancayı sokağa attığı belirlendi.

YARALI TEDAVİ ALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 112 ambulansı geldi. Gelen sağlık görevlileri, sağ bacağından vurulan Esat Sal'ı ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis, olay yerini güvenlik şeridine alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de çalışma yaptı. Polis, olayı aydınlatmak ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"HEPSİ GENCECİK ÇOCUKLAR"

Görgü tanıklarından Serhat Güler, "Silah sesi üzerine dışarı çıktık. Duyduğumuza göre alacak konusu. Bir kişi ayağından topuğundan yaralandı" şeklinde konuştu.

Olayı gören bir başka çevre sakini ise, "Hepsi gencecik çocuklar. Yanlarında bir de kızı vardı. Allah'tan çocuğa gelmedi" dedi.





































