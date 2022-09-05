İstanbul’daki magandalar kamerada: Silah çekti

Bir sürücü, trafikte sıkıştırdığı motosikletli gence, silah çekti. Genç, o maganda tarafından tabancayla darbedildi. Bir başka maganda ise yol vermediği için önünü kestiği aracın aynasını kırdı.