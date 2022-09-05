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    İstanbul’daki magandalar kamerada: Silah çekti

    Bir sürücü, trafikte sıkıştırdığı motosikletli gence, silah çekti. Genç, o maganda tarafından tabancayla darbedildi. Bir başka maganda ise yol vermediği için önünü kestiği aracın aynasını kırdı.
    • 05.09.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:50
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    İstanbul’daki magandalar kamerada: Silah çekti

    İstanbul’un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde motosikletiyle trafikte seyir halinde olan bir genci, 34 LTL 44 plakalı cipin sürücüsü sıkıştırdı.

    Genç ile sürücü arasında bu sıkıştırma yüzünden kavga çıktı.

    Silahla peşine düştü

    Hemen cep telefonuna sarılan genç, kayda başladı.

    Bunu gören sürücü ise daha çok sinirlendi ve silahla motosikletli gencin peşine düştü.

    Yaraladı, küfürler savurdu

    Gence tabancayla vurarak yaralayan şahıs, tehdit ve küfürler savurdu.

    Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansırken, polis magandanın peşine düştü.

    Selektör yaptı, durunca küfürler başladı

    Bahçeşehir-Esenkent yolunda önceki hafta Perşembe günü saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda ise Zülfikar E. (49) adlı sürücü, 34 YJ 5319 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken arkasında olan aracın selektör yapmasıyla yavaşladı.

    Bunun üzerine araçta sorun olabileceğini düşünen Zülfikar E., sürücüyle konuşmak istedi.

    Aynayı kırdı

    Aracından inen sürücü, bir anda bağırarak Zülfikar E.’ye ağır küfürler etti.

    Adamın kapıları kilitlemesi üzerine şahıs hıncını araçtan çıkardı.

    Tekmeler savuran maganda, aynayı kırdı.

    İstanbul’daki magandalar kamerada: Silah çekti VİDEO

    O anlar da kamerada

    Zülfikar E.’nin cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine şahıs son bir tekme attıktan sonra aracına binerek uzaklaştı.

    Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

    3 bin liralık hasar var

    Olayın ardından Zülfikar E., Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu.

    Aracında yaklaşık 3 bin lira hasar oluşan adama dehşeti yaşatan magandanın yakalanması için polis çalışma başlattı.

    İstanbul’daki magandalar kamerada: Silah çekti #1

    İstanbul’daki magandalar kamerada: Silah çekti #2

    İstanbul’daki magandalar kamerada: Silah çekti #3

    İstanbul’daki magandalar kamerada: Silah çekti #4

    İstanbul’daki magandalar kamerada: Silah çekti #5


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