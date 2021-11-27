Başakşehir'de kaçak hafriyat dökümüyle dolan boş arazi, bölge sakinlerini isyan ettirdi.

İstanbul Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 15 ailenin yaşadığı noktaya giden tek yol ve çevresi, kaçak hafriyatçıların döküm sahasına dönüştü.

Atıkların içinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, vatandaşlar, mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kullanılmasından rahatsız oldu.

YOL KAPANMA NOKTASINA GELDİ

15 yerleşkenin bulunduğu noktaya giden tek patika yol, kaçak hafriyat dökümü nedeniyle kapanma noktasına gelirken, bırakılan atıklar drone ile havadan görüntülendi.

"GECE SAATLERİNDE DÖKÜP KAÇMIŞLAR"

Mahalle sakinlerinden Kasım Argun, "Bu mahallede gece saatlerinde hafriyat kamyonları gelip, kaçak hafriyat döküyorlar. Peşlerinden gittiğimiz de ise küfür edip uzaklaşıyorlar. Gece saatlerinde döküp kaçmışlar. Çoluk çocuk bugün okula gidemedi. Sıkıntı içerisindeyiz. Biran önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz.

İstanbul'daki mahalle yolu hafriyat döküm alanına döndü VİDEO

"BURADAN BAŞKA BİR YOL KULLANILAMIYOR"

Buradan başka bir yol kullanılamıyor. Ana yola bir tek burası bağlıyor. Buranın bu şekilde olması bizim için ve çocuklar için gerçekten sıkıntılı bir durum. Hiçbir şekilde ulaşım olmadığı için burada bir yangın olsa hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek." dedi.

































