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- İstanbul’daki mekanlarda,’ çocuk müşteri’ denetimi
İstanbul’daki mekanlarda,’ çocuk müşteri’ denetimi
- DHA
- 04.12.2021 - 08:51
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ve Beyoğlu'nda bulunan internet kafelere ve eğlence mekanlarında denetim yaptı.
İnternet kafelerde yapılan denetimlerde 12 yaşından küçük müşteri olup olmadığına bakıldı.
Eğlence mekanlarında ise 18 yaşındaki küçük müşteri alınıp alınmadığına bakıldı.
MÜŞTERİLER TEK TEK KONTROL EDİLDİ
Yapılan denetimlerde müşterilerin kimlikleri tek tek kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, bir mekanda 18 yaşından küçük 2 kız olduğunu belirleyen ekipler, kızları Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü.
AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
İfadesi alınan çocuklar yapılan işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Çocukları müşteri olarak kabul eden eğlence mekanına ise para cezası kesildi.
İstanbul’daki mekanlarda,’ çocuk müşteri’ denetimi VİDEO