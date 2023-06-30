İHA
İstanbul trafiğinde korku dolu anlar yaşandı.
E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde seyreden motosikletli grup, zaman zaman yaptıkları hareketlerle korkuttu.
Sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye düşürdü.
Diğer motosikletliye tekme attı
Motosikletini ayağa kalkarak kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü.
Aynı sürücünün yanındaki diğer motosikletliye de tekme attığı görüldü.
Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.