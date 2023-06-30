İstanbul'daki motosikletli, seyir halindeyken yanındakine tekme attı E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde seyreden bir grup motosikletli yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü.

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İHA

İstanbul trafiğinde korku dolu anlar yaşandı.

E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde seyreden motosikletli grup, zaman zaman yaptıkları hareketlerle korkuttu.

Sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye düşürdü.

Diğer motosikletliye tekme attı

Motosikletini ayağa kalkarak kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Aynı sürücünün yanındaki diğer motosikletliye de tekme attığı görüldü.

Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.