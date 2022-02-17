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    İstanbul'daki sahte hemşire hakkında yakalama kararı

    Annesinin kliniğine iğne yaptırmak için gelen kadının fotoğraflarını çeken ve gözaltına alınıp, serbest kalan sahte hemşire Taha E.O. hakkındaki itiraz kabul edildi.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:07
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    İstanbul'daki sahte hemşire hakkında yakalama kararı

    İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Taha E.O., Tuzla ilçesinde annesine ait olan özel bir klinikte skandal bir olaya sebep olmuştu.

    Taha E.O., iğne tedavisi gören 19 yaşındaki bir kadın hastaya 'hemşireyim' diyerek kendisinin iğne yapabileceğini söylemişti.

    İĞNE YAPMA BAHANESİYLE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

    Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O., aşı yaptığı sırada ise genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekmişti.

    HASTANIN ERKEK ARKADAŞI FAYANS YANSIMASINDAN FARK ETTİ

    Genç kadınla birlikte hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından durumu fark etmişti.

    İstanbul daki sahte hemşire hakkında yakalama kararı #1

    "KALÇASINI SALLAYARAK TAHRİK ETTİ"

    Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Taha E.O. hakimlikteki sorgusunda, "İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin." ifadelerini kullandı.

    SERBEST KALDI, KARARA İTİRAZ EDİLDİ

    Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

    TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

    İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.


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