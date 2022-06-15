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İstanbul'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Küçükçekmece’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken polis çalışma başlattı.
- 15.06.2022 - 09:08
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi.
Taraflardan birinin silah çekmesi üzerine diğer grup hızla kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu hasımlarını yakalayan taraf ateş etmeye başladı.
3 kişi yaralandı
Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.