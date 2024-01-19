Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir mühendis, evinde ölü bulunmuştu..
Cinayetle ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, cinayeti aydınlattı.
Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi, Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta geçtiğimiz salı günü saat 22.00'de meydana gelen olayda, mühendis Fatih Aksin, dışarıda kafasına darbe aldıktan sonra evine geldi.
Evinde ölü bulundu
Kendini iyi hissetmeyen Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. Fatih Aksin, arkadaşları yanına geldikten bir süre sonra yere düşerek hayatını kaybetti.
Yapılan incelemelerin ardından Aksin'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Yolda yürürken fenalaştığı görüldü
Mühendis Fatih Aksin'in ölüm nedenini aydınlatmak için çalışmalara başlayan polis, yaşadığı bina ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
Yapılan ilk incelemelerde 14.12 sıralarında dışarı çıkan Aksin'in, 15.10 sıralarında kafasının arka tarafını tutarak binaya girdiği tespit edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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