İstanbul'daki tekel bayi saldırısında tepki çeken detay! İki çocuk teklif ettiler Esenyurt'ta yaşanan tekel bayi cinayetinde tutuklu sanıkların ailesinin, çocukları öldürülen aileye 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif ettiği ortaya çıktı.

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İHA

Türkiye'nin gündeminde uzun süre yer edinen İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayi saldırısında dün, ilk duruşma görüldü.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanık, hakim karşısına çıktı.

Yapılan savunmalar ise adeta kan dondurdu.

"Olayların böyle gelişmesini istemezdim"

Tutuklu sanıklardan Azat Özer, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’i pek tanımadığını söyleyerek, “Sabah babam Tarık Özer ile iş yerindeydim. Sanayiye gittim. 5 gibi babam çıktı. Sonra amcam çıktı. Konuşmak için tekel bayisine gittik. Yunus Emre, amcama ‘Hoş geldiniz’ dedi. Babasını sordular, ‘Babamı ne yapacaktınız?’ dedi. Gözü silaha gitti. Sonra amcam vurulunca cep telefonuyla eline vurmaya çalıştı. Ben ‘Baba’ diye bağırdım. Olayların böyle gelişmesini istemezdim. Maksadım amcamı korumaktı.” dedi.

Bir erkek bir de kız çocuğu teklif edildi

Müşteki Erzen beyanda bulunduğu sırada ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker söz alarak, “Size 3. kişi vasıtasıyla 40 milyon TL, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildi mi ? Kız çocuğunu 18’ine gelince istersen gelin yap denildi mi? ” dedi.

Erzen, kendilerine böyle bir teklifin yapıldığını ancak kabul etmediklerini söyledi.

"Benim oğlum ev geçindiriyordu"

Maktul Batuhan Bayındır’ın annesi mağdur Huriye Bayındır da, “Benim oğlumdan ne istediniz? Olayla alakası yok. Arkadaşının yanına gitmiş. Ne istediler? 7 aydır ne çektiğimi kimse bilmiyor. Ellerini vicdanına koysunlar. Nasıl bir baba evladını katliam için götürüyor? Bana bunun cevabını versinler. Bana hesap versinler. Benim oğlum ev geçindiriyordu. Devletime bırakıyorum. Şikayetçi değilim ama bana hesap versinler.” dedi.

"Erdemlik yapıp barış yaptık, şikayetçi değiliz"

Maktulün babası Mustafa Bayındır ise “Oğlumun ölüm sebebi sadece orada olmaktı. Karşı tarafı tanımayız. Biz büyük bir erdemlik yapıp barış yaptık, şikayetçi değiliz. Biz hiçbir şey almadık. Annesine bir tane ev vereceklerini söylediler. O kadar. Bizi de daha fazla rencide etmesinler.” dedi.

"Allah size inşallah daha kötüsünü gösterecek"

Cantürk Erzen ise oğlu Yunus Emre Erzen'i öldürenlerden şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Bana gönderilen icra ödeme emrine tepki gösterdim ama sanıkların söylediği gibi konuyla ilgili ağır küfürlü paylaşımlar yapmadım. Ben onlara küfretmedim. Başkaları onları şişirdi. Siz demir tüccarı mısınız? Tefecisiniz. Allah size inşallah daha kötüsünü gösterecek. Bana barış diyorlar. Ben mahkemeye çıkıp davacı değilim diyecekmişim. Benim oğlumu öldürdünüz ya. Ben küfretmişim, mesaj atmışım. Ben paylaşımları yaptıktan sonra kaldırdım. 3’ünüz çocuğun üstünden geçiyorsunuz, kafasını dağıtmışsınız. Öbür çocuk ölmüş suçsuz.” dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, taraflar arasında meydana gelen tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 adet kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. İddianamede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer’in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi. İddianamede, şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer’in ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

Ne olmuştu?

Daha önce husumetli olan ailelerin arasında barış sağlanmasının ardından alacak verecek krizi yaşandı.

Bunun üzerine 28 Temmuz'da tekel bayiine giderek 3 gence kurşun yağdıran 4 saldırganın o anları, sosyal medyada tepki çekmişti.

Kurşunların hedefi olan Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır yaşamını yitirirken Yusuf Erzen ise yaralandı.

Şüpheliler ilk olarak kayıplara karışırken olayın arka perdesi ise aydınlatıldı.

Tekel sahibinin büyük oğlunun, daha önce saldırganlardan birini bacağından vurduğu öğrenildi.

Daha sonra olayın unutulması için kan parası adı altında bir miktar para ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı.

Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı ve tekel sahibi borcunu ödemedi.

Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı.

Yürütülen soruşturmada şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer ile bu kişilerin kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)