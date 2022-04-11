İstanbul'daki tır dorsesinde 39 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmen ihbarı ile harekete geçen ekipler, tırın dorsesinde 32'si Suriye uyruklu 39 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenlerden 1 kişinin ise PKK mensubu olduğu öğrenildi.

6 Nisan tarihinde İstanbul Büyükçekmece'de, kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Kamiloba Mahallesi'nde bir tırın kaçak göçmen taşıdığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, harekete geçti.

Takibe alınan tıra gece saatlerinde baskın düzenlenerek sürücü E.Ç. gözaltına alındı.

Bitap halde yakalanan 39 göçmene ekmek ve su verildi

Aracın dorsesinde, aralarında kadınların da olduğu 32’si Suriye uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Havasızlık ve açlıktan bitkin düşen göçmenlere ekmek, su ve yemek dağıtıldı. Göçmenler ayrıca olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

2 kişinin Türk olduğu öğrenildi

Emniyete götürülen göçmenler ile ilgili yapılan detaylı inceleme ve göçmenlerin ifade işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergileyen 2 kişinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu tespit edildi.

Mülteci kılığında kaçmaya çalışan kişinin PKK'lı olduğu tespit edildi

Göçmenler ile birlikte şüpheli 2 kişinin parmak izini alan polis, Z.I. adlı zanlının, göçmenlerin arasına mülteci kılığında karışarak Yunanistan’a gitmeye çalışan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu tespit etti. Z.I.’nın ayrıca İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan yargılamasının devam ettiği de öğrenildi.

Tır sürücüsü tutuklu, PKK'lı serbest

İHA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler ile birlikte çoğunluğu Suriyelilerden oluşan 39 mültecinin içine karışan Z.I. ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.P. ve yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan tır sürücüsü E.Ç., emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa gönderildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.P. ile tır sürücüsü E.Ç. tutuklanırken, Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve buradan da Avrupa ülkelerine geçme arayışında olduğu anlaşılan PKK/KCK mensubu Z.I. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

39 göçmen sınır dışı edilecek

Polis tarafından düzenlenen operasyonda tırda yakalanan 39 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.