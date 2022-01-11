İstanbul'daki Ulviye Avağ cinayeti davasında tanık dinlendi

Gönül ilişkisi yaşadığı Ulviye Avağ'ı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet Demir'in yargılandığı davada dinlenen tanık, "Ormana beraber gittiler, tek başına döndü" dedi.

İstanbul'da yaşayan Ulviye Avağ (32), evli olan ve Mardin'de yaşayan Mehmet Demir ile olan ilişkisini sonlandırmak için Demir ile bir araya geldi.

Sultangazi ilçesi Gazi Caddesi'ndeki ormana giden ikili arasında bir süre sonra tartışma yaşanırken, öfkelenen Demir, 10 yıl önce boşanan iki çocuk annesi Avağ'ı silahla öldürdü.

Saldırgan Demir, cinayet sonrası yakalanıp tutuklandı.

Tutuklu sanık Demir, bugün İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

KATİLİN MAHALLEDEKİ ARKADAŞI TANIK OLDU

Demir, SEGBİS sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmada, öldürülen Avağ'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Gök, sanık Demir'i mahalleden tanıdığını söyleyerek "Olay günü akşam saat 20.30 sıralarında dükkanımı kapatmıştım. Sanık bir akrabasının kıraathanesinin önünde kardeşi ve bir akrabasıyla oturuyordu. Ben de yanlarına oturdum. Mehmet Demir'e telefon gelince kalktı gitti. 15-20 dakika sonra beni aradı. Arabam ile kendisini ve bir arkadaşını eve bırakacağını söyledi. Ben de arabayla Mehmet'in söylediği yere gittim. Bir kadınla birlikte arabaya bindiler. Mehmet'in yol tarifi ile Gazi Mahallesi'ne bir mesire alanına doğru gittik. Mehmet ve kadın arabadan indiler.





"BERABER ORMANA GİTTİLER, MEHMET TEK BAŞINA DÖNDÜ"

Ben arabada bekledim. 30-40 dakika sonra Mehmet tek başına geldi ve sakin bir şekilde, hiçbir şey olmamış gibi arabaya bindi. Sonra ablasının bulunduğu eve gittik. 15 dakika sonra geldi ve Beyoğlu'na geri döndük o araçtan indi, ben de evime gittim. Gece saat 02.00 sıralarında polis merkezinden aradılar ve bir olay nedeniyle karakola çağırdıklarını söylediler. Polis merkezine gittiğimde kadının öldüğünü söylediler, aralarındaki husumeti bilmiyordum daha sonradan öğrendim." dedi.

Şikayetçi avukatı ise tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenmesi için Abdurrahim Gök'ün zorla getirilmesine karar verdi. Heyet, sanık Demir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.