İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 120 kilogram likit eroin yakalandı

6'sı yabancı uyruklu 8 şüphelinin gözaltına alındığı il genelindeki uyuşturucu operasyonunda 120 kilogram likit eroin, 5 kilogram esrar, 10 kilogram sıvı metamfetamin, 5 kilogram metamfetamin bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Ekipler, 15 ve 23 Ağustos tarihleri arasında Büyükçekmece, Avcılar, Bağcılar ve Sarıyer'de uyuşturucu üretimi yapılan adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilogram 420 gram esrar, 120 kilogram 300 gram likit eroin, 10 kilogram sıvı metamfetamin, 5 cam kavanoz içerisinde 5 kilogram metamfetamin, 13 aseton, 1 kilogram 138 gram toz kokain, 3 hassas terazi, 2 pres makinesi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Ele geçirilenler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.





























