İstanbul'daki uyuşturucu taciri, maddeleri kızartma makinesine sakladı

Beylikdüzü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişiyi yakalayıp evini inceledi. Şahsın, evindeki maddelerin kızartma makinesinde saklandığı ortaya çıktı.

5 Mayıs tarihinde polis ekipleri, Beylikdüzü'ndeki alışveriş merkezinin önünde uyuşturucu madde satışına yömnelik çalışma başlattı.

Çalışma sırasında uyuşturucu tacirlerini tespit eden ekipler, durum hakkında kapsamlı inceleme yaptı.

DHA'nın aktarımına göre, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.F.K.'nin ülkeye 1 ay önce giriş yaptığı belirlendi.

Aramada uyuşturucu ve anahtar çıktı

Alışveriş merkezi önüne gelen şüpheliyi yakalayan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ve bir adet anahtar ele geçirdi.

Ekipler şahsın evine yöneldi

Anahtarın, şüphelinin yaşadığı eve ait olduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri, operasyon düzenledi.

Maddeleri kızartma makinesine sakladığı ortaya çıktı

Evde arama yapan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, kızartma makinesi altına saklanmış 3 bin 700 adet ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. M.F.K., polis merkezine götürüldü.









