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    İstanbul'daki uyuşturucu taciri, maddeleri kızartma makinesine sakladı

    Beylikdüzü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişiyi yakalayıp evini inceledi. Şahsın, evindeki maddelerin kızartma makinesinde saklandığı ortaya çıktı.
    • 09.05.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:05
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    İstanbul'daki uyuşturucu taciri, maddeleri kızartma makinesine sakladı

    5 Mayıs tarihinde polis ekipleri, Beylikdüzü'ndeki alışveriş merkezinin önünde uyuşturucu madde satışına yömnelik çalışma başlattı.

    Çalışma sırasında uyuşturucu tacirlerini tespit eden ekipler, durum hakkında kapsamlı inceleme yaptı.

    DHA'nın aktarımına göre, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.F.K.'nin ülkeye 1 ay önce giriş yaptığı belirlendi.

    Aramada uyuşturucu ve anahtar çıktı

    Alışveriş merkezi önüne gelen şüpheliyi yakalayan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ve bir adet anahtar ele geçirdi.

    İstanbul daki uyuşturucu taciri, maddeleri kızartma makinesine sakladı #1

    Ekipler şahsın evine yöneldi

    Anahtarın, şüphelinin yaşadığı eve ait olduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri, operasyon düzenledi.

    Maddeleri kızartma makinesine sakladığı ortaya çıktı

    Evde arama yapan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, kızartma makinesi altına saklanmış 3 bin 700 adet ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. M.F.K., polis merkezine götürüldü.

    İstanbul daki uyuşturucu taciri, maddeleri kızartma makinesine sakladı #2

    İstanbul daki uyuşturucu taciri, maddeleri kızartma makinesine sakladı #3

    İstanbul daki uyuşturucu taciri, maddeleri kızartma makinesine sakladı #4


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