Meclis Mahallesi, Taner Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangının kısa sürede çatı katını sarması sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale ederken yaralanan 2 itfaiye erinin ilk müdahaleleri olay yerindeki ambulansta yapıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Yaralı iftaiye erleri, müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken ellerinden ve başlarından yaralandığı tespit edildi.
Ayrıca, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
HORTUMLA YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEDİLER
Yangın anları yan binada oturanların cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Söz konusu görüntülerde çatı katının bitişiğindeki binada bulunan 2 kişinin, hortumla yangını söndürmek istediği görüldü.
Öte yandan, polis ve itfaiye ekiplerince yangına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
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