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- İstanbul'dan Fethiye'ye giden 4 kişilik aile, kaza yaptı
İstanbul'dan Fethiye'ye giden 4 kişilik aile, kaza yaptı
Fethiye'ye giden Şentürk Ailesi'nin bulunduğu otomobil, Burdur'da takla attı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.
- DHA
- 27.07.2021 - 13:36
- Güncelleme : 27.07.2021 - 13:47
İstanbul'dan tatil için Fethiye'ye giden Şentürk Ailesi, 34 DIZ 471 plakalı otomobille yola çıktı.
Birol Şentürk'ün kullandığı otomobil, saat 09.00 sıralarında Burdur Çallıca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, takla attı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AİLE ÜYELERİ YARALANDI
Kazada sürücü Birol Şentürk ile eşi Yasemin Şentürk, çocukları İdil ve Burak Şentürk yaralandı.
Hurdaya dönen araçta sıkışan Birol- Yasemin Şentürk çifti, ekipler tarafından çıkarıldı.
ÇİFTİN DURUMU KRİTİK
Yaralı aile, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Birol ve Yasemin Şentürk çiftinin sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.