İstanbul’dan gelen uçak Antalya’ya inemeyince Denizli’ye indi

İstanbul-Antalya seferini yapan bir yolcu uçağı, Antalya’daki hava muhalefeti dolayısıyla Denizli Havalimanına iniş gerçekleştirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 17.20’de havalanan uçak, Antalya’daki hava muhalefeti nedeniyle iniş gerçekleştiremedi.

Defalarca Antalya’ya inmeyi deneyen kaptan, rotayı Denizli’ye çevirdi. Denizli Havalimanına inerek yolcuları ve eşyalarını boşaltan uçak, 1 saatlik bekleyişin ardından yolcularını alıp Antalya’ya yöneldi.

İNER İNMEZ YAKINLARINA KOŞTULAR

Uçak saat 23.09'da Antalya Havalimanına iniş yaptı. Bazı yolcular uçaktan iner inmez saatlerdir Antalya’da kendilerini bekleyen yakınlarına koştu.

Uçaktan inen bir yolcu, önce türbülansa yakalandıklarını, çok korktuklarını, kaptanın defalarca inmeyi denemesine rağmen hava muhalefeti nedeniyle başaramadığını, bir buçuk saat havada kaldıktan sonra ise uçağın Denizli’ye indiğini belirtti.