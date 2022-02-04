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- İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatına operasyon
İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatına operasyon
Yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdikleri iddia edilen2 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- İHA
- 04.02.2022 - 09:25
- Güncelleme : 04.02.2022 - 09:45
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirileceğinin bilgisini aldı.
Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu yolcu otobüsünü Canik ilçesi Dereler Mahallesi mevkisinde takibe aldı.
METAMFETAMİN İLE YAKALANDILAR
Jandarma ekipleri, otobüsten indiği ileri sürülen Z.A.(40) adlı kadın ile erkek arkadaşı K.A.'yı (38) yaklaşık 250 gram metamfetamin maddesi ile yakaladı.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Z.A. ve K.A., sorgularının ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.A. ve K.A., ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.