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    İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu taşıyan iki kişi yakalandı

    Marmaraereğlisi'ne İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Fiziki takip sonucunda 2 kişi yakalanırken çok sayıda madde ele geçirildi.
    • 01.01.2023 - 15:04
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    İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu taşıyan iki kişi yakalandı

    Megakent İstanbul'dan Tekirdağ'a gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatı ekiplerin gözünden kaçmadı.

    Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'ne bir araçla İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip gerçekleştirildi.

    2 şüpheli yakalandı

    Gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda araçta bulunan E.S. ve M.T. isimli şüpheliler yakalandı.

    Fazla sayıda uyuşturucuya ulaşıldı

    Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 123 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 26 adet mermi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı payp ve 1 adet kama ele geçirildi. Şüpheliler, Jandarma Komutanlığına götürülerek sorguya alındı.

    İstanbul dan Tekirdağ a uyuşturucu taşıyan iki kişi yakalandı #1


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