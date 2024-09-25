İstanbul'un Fatih ilçesinden Zonguldak'a seyreden gemide, Şile açıklarında ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Gemi çalışanlarının alevleri fark etmesiyle durum ihbar edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin gemide çıkan yangına müdahalesi sürüyor.
YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.
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