İstanbullu hafta sonunu sahil kenarında geçirdi Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek denize akın ederken Kısırkaya Plajı vatandaşların en çok tercih ettiği plaj oldu.

DHA

Yaz sıcaklarının etkisiyle bunalan İstanbullular, serinlemek ve keyifli bir gün geçirmek amacıyla yine sahillere akın etti.

Şehirdeki sıcak hava dalgası, vatandaşları deniz kenarlarına çekti.

Sarıyer ilçesinde bulunan Kısırkaya Plajı, sahip olduğu doğal güzellikleri ve serin deniziyle vatandaşların en çok tercih ettiği plajlardan biri haline geldi.

Vatandaş uyarıldı

Öte yandan güzel görünüşünün ardında, denize girenlerin dikkat etmesi gereken tehlikeler de yetkililer tarafından ifade edildi.

Plajda görevli cankurtaranlar, vatandaşları dalgalara aldırmadan denize girmemeleri ve belirtilen alanlar dışına çıkmamaları konusunda sürekli anonslar yaparak uyarılarda bulundu.