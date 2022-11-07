Megakent'te toplu ulaşımda ve sokakta taciz olaylarına maruz kalan kadınlar, toplumda 'aman bulaşmayalım' düşüncesinin yaygın olduğunu belirtti.

Son yıllarda özellikle toplu ulaşımlarda taciz vakalarında artış yaşanmaya başladı.

Gizlice fotoğraf çekme, temas, laf atma ve bakışlara maruz kalan kadınlar, çevredekilerin de yardımıyla yaşadıkları korku dolu olaylaraa artık sessiz kalmıyor.

Pskilojik anlamda olumsuz etkiliyor

Bunun yanında bir de yaşadıkları olayın ardından sessizleşerek psikolojik anlamda kötü etkilenen kadınlar da bulunuyor.

İstanbul'da yaşayan ve sosyal hayatta sokak tacizine maruz kalan kadınlar, şahit oldukları olayları anlattı.

'Aman bulaşmayalım' düşüncesi hakim

Birçok vatandaş, çevredekilerden güç alamadıklarınla ses çıkarmadan yollarına devam ettiğini ifade etti.

DHA'nın aktarımına göre; toplumda, 'aman bulaşmayalım' psikolojisinin yaygın olduğu belirtildi.

"Tenha bir yerde korkup bir şey yapamayabilirim"

Kalabalık bir ortamda tacize maruz kalırsa sesini çıkartacağını söyleyen Şule Akın, “Sokakta önümüzü kesip laf atanlar oluyor. Çok tenha bir yerde tacize tanık olursam korkup bir şey yapamayabilirim ama kalabalık bir ortamda kadınlar maruz kaldıkları sokak tacizini anlattığında sesimi çıkartırım.” dedi.

İstanbullu kadınlar yaşadıkları taciz vakalarını anlattı VİDEO



"Çevre eskiden daha çok tepki gösteriyordu"

Melis Demir de, “Sokak tacizi denince aklıma laf atılması geliyor. Tacize uğradım etek ya da tayt giymemiştim. Kıştı üstümde mont vardı, laf attılar. Ayrıca tacize tanık olduğumda kendime yapılmış gibi sinirlendim. Dönüp ‘ağzını kapat’ diye bağırdım. Tacize tanık olan çevre eskiden daha çok tepki gösteriyordu artık tepki göstermemeye başladı. Ama ben susmuyorum, tepki gösteriyorum. Tacize tanık da olsam müdahale ederim çünkü yanlışı biz değil onlar yapıyor.” diye konuştu.

"Ses çıkarmak ve kınamak gerekiyor"

Zekiye Coşkun, “Sokak tacizi denilince aklıma laf atmak geliyor. Ben okul çıkışı bir tacize tanık olmuştum. Kadın mini etek giymişti, okulun yanındaki binada olanların ona ıslık çalıp, laf attıklarını gördüm. Bize de bir şey derler diye tepki göstermemiştik, korkmuştuk. Hatta bize de laf atmasınlar diye oradan uzaklaştık. Tabii ki ses çıkarmak ve kınamak gerekiyor. Bugün bir başka kadına yapılan yarın bana da yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

"Çevredekiler herhangi bir tepki göstermiyor"

Eda Su Meriç de, “Genelde bakarak taciz ediyorlar. İsteyen istediğini giyebilmeli ama dikkat çekici bir şey olmasa bile bakıyorlar. Gözlerimi kaçırmıyorum yine bakıyorlar, utanmıyorlar. Çevredekiler herhangi bir tepki göstermiyor. Ben tanık olsam mutlaka ses çıkarırım.” dedi.

"Kadın her zaman kadının yanında durmalı"

Emel Tefe, “Sadece temasla değil sözlerle de çok fazla tacize uğruyoruz. Böyle bir durumda ilgili kurumlara şikayet ediyorum ama anlık olan tacizde bazen ses çıkaramıyoruz. Kadın her zaman kadının yanında durmalı ben de tanık olsam destek olurum, mahkemeye kadar onunla giderim.” diye konuştu.

"Şimdi kadınlar daha bilinçli"

Esin Güner de sokak tacizi denilince temas etmenin aklına geldiğini belirtti. Güner, “İstanbul’da özellikle toplu taşıma araçlarını kullanan her kadın tacize maruz kalmıştır. Tacize uğradığımda bağırarak onu deşifre etmeye çalışırım. 15-20 yıl önce toplum daha duyarsızdı şimdi kadınlar daha bilinçli, tepki gösteriyorlar. Tanık olsam herhalde bağırırım ama onun dışında tacize uğrayan kişiye nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

"Küçüktüm, tepki gösteremedim"

Ilgın Ağaoğlu, “İnsanlar artık rahatça laf atıp, kötü sözler söyleyerek taciz edebiliyor. Ben de tacize uğradım. Metrodaydım yanımda yaşlı bir amca vardı. Sessizce bana bakarak kötü laflar ediyordu. Eminim ki bu birçok genç kızın başına gelmiştir. Küçüktüm, tepki gösteremedim. İnsan o anda korkup, çekiniyor.” dedi.

"Özellikle metro ve metrobüste tacize maruz kalıyoruz"

Merve Bulut da, “Göz devirmek, temas etmek, laf atmak en sık karşılaştığımız sokak tacizlerinin başında geliyor. Özellikle metro ve metrobüste iş çıkış saatlerinde sürekli tacize maruz kalıyoruz. Tepki gösteriyorum bazen etraftakiler de yardımcı oluyor. Bir kere fotoğraf çekimine şahit olmuştum. O zaman çevredekiler fotoğraf çekeni metrodan attı. Bence o anda kişiyi uzaklaştırmadan kim olduğunu sorgulamalıyız.” diye konuştu.

"Bakışlarıyla ve laf atarak taciz ediyorlar"

Damla Betül Karslı, “Genelde bakışlarıyla ve laf atarak taciz ediyorlar. Tepki vermeden yolumuza gitmeye devam ediyoruz. Öyle insanlarla çok yüz göz olmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Hiç kimse yokken tenha sokakta tacize uğrayınca tepkisiz kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Tacizciler durdurulmadıkları için güç buluyor"

Ravza Yazıcı da “Aman bulaşmayalım, laf söz olmasın psikolojisinde olduğumuzu düşünüyorum ve bu psikolojiden kolay kolay çıkamıyoruz. Birisi sesini çıkartınca o susturulmaya çalışılıyor. Bence sokaktaki tacizi çevredekiler destek olsa çok güzel bir şekilde durdurabiliriz. Çünkü tacizciler durdurulmadıkları için güç buluyor, güç buldukları için de devam ediyorlar.” dedi.