İstanbullu selzedenin tüm emeği kullanılamaz hale geldi Küçükçekmece’de selin izleri silinmeye devam ediyor. Kızının geçtiğimiz hafta sözlendiğini anlatan vatandaş, tüm çeyizinin selde hasar gördüğünü ve yüklü miktarda zararının olduğunu söyledi.

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İHA

İstanbul salı akşamı sele teslim oldu...

Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçeyi vuran yağmur, vatandaşları mağdur etti.

Maddi hasarın oluştuğu sel felaketinde, 2 kişi de suya kapılarak hayatını kaybetti.

Bölgede ekipler selin izlerini silmeye çalışırken vatandaşlar çaresizce ne yapacaklarını düşünüyor.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Küçükçekmece'de bulunan derenin taşmasıyla birlikte sel suları evlere girdi. Evlerde bulunan mobilyalar kullanılmaz hale geldi.

Bazı sokaklarda ise vatandaşlar leğenlerde çamaşır yıkadı.

Yardım çağrısında bulundular

Ekipler evlerdeki hasarı tespit ederken mağdur olan vatandaşlar ise yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan bazı evlerde ise vidanjör yardımıyla su tahliyeleri devam ediyor.

"En az 60-70 bin liralık zararım var"

Selde kızının çeyizi kullanılmaz hale gelen Yeter Yıldız, “Parkelerden tut mutfak dolabına kadar hepsi perişan oldu. 3 gündür perişan bir şekilde bekliyoruz. Beyaz eşyalarımdan su arıtıcıya kadar kızımın çeyizi hepsi gitti. Parkelerime kadar hepsi gitti. En az 60-70 bin liralık zararım var. Kızıma geçen hafta söz yaptım. Aldığım her şey gitti. Kızıma ilk kez yeni bir yatak almıştım en çok ona üzüldüm. O da bana hediye olsun diye bir masa almıştı o da gitti. Arkadaşların yardımıyla ayakta durmaya çalışıyoruz.” dedi.

"Evde kalamıyoruz büyük bir hasar oluştu"

Selden dolayı evi kullanılmaz hale gelen Bülent Kılıç, “Bahçe katında kalıyorum. Saat 20.00 sıralarında sel baskını oldu, biz o sırada gelen suları kovalarla çekiyorduk. Evin arkasındaki duvar devrildi. Kızımı alıp çıkmam bir oldu. Daha çok su basmasın diye suları çekiyorduk. Büyük bir sel gelince geri kaçtık. Daha sonra duvar yıkıldı. Evde kalamıyoruz. Büyük bir hasar oluştu. Başka ev yok. Eşte dostta da ne zamana kadar kalacağız. Yeni aldığımız eşyalar kullanılmaz hale geldi.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)