İstanbulluların deniz keyfine engel! Avcılar Sahili yosunla kaplandı Megakent'te sayılı plajların arasındaki Avcılar Belediyesi'ne ait plajın metrelerce uzunluğundaki sahilini yosun kapladı. Bölgeye gelen vatandaşlar, durumdan şikayet etti.

DHA

Yaz tatilini kentte geçiren İstanbullular, hafta sonları sahillere akın ediyor.

Sayılı plajın olduğu Megakent'te, Avcılar Sahili de büyük bir kalabalığı ağırlıyor.

Ancak, bölgedeki son manzara, vatandaşların deniz keyfine adeta engel oldu.

Sahil yosunla kaplandı

Marmara Denizi'nde dün öğleden sonra başlayan lodos, etkisini akşam ve gece sürdürdü.

Avcılar Belediyesi Plajı'na sabah gelenler sahilin yosunla kaplı olduğunu gördü.

Yosunlar nedeniyle denize çok az sayıda kişi girerken, gelenler gölgelik alanda oturmayı veya güneşlenmeyi tercih etti.

"Birçok kişi yosun olduğu için çekip gitti"

Osman Yıldırım, "Yosunların temizlenmesi gerek. Böyle olmaz. Birçok kişi geldi, yosun olduğu için çekip gitti." dedi.

Plajda oturan Leyla Öztürk ise, "Çok şaşırdık, dalgalı ve kıyı yosun kaplı. Gireceğiz yine de ne yapalım" diye konuştu.

Sahili kaplayan yosun havadan da görüntülendi.