İstanbulluların imdadına yetişiyorlar! Sıcak havada otoyollarda su satanların günlük kazancı 400 TL Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen seyyar su satıcıları otoyol kenarında satış yaparak kazanç elde ediyor. Günlük kazançları 400 TL olurken aylık ise 15 bin TL kazanıyorlar.

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DHA

Türkiye son 3 haftada aşırı sıcaklarla mücadele ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklardan yurdun dört bir yanı da nasibini alıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın olumsuzluklara yol açtığı kentlerden biri de İstanbul.

Megakent'te geçtiğimiz haftadan bu yana sıcaklıklar giderek artmaya başladı.

Yaz, seyyar su satıcılara yaradı

Sıcaklıklar vatandaşlara, hayvanlara, zorlu koşullarda çalışan işçilere, trafikte uzun saatler bekleyen sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bu durumdan yararlananlar da var; trafikte su satan seyyar satıcılar...

Yaklaşık 16 milyonun üzerinde insanın yaşadığı kentte aşırı sıcaklar ve oluşan yoğun trafik, su satıcılarına ekmek kapısı oldu.

Aylık kazançları 15 bin TL

Otoyolda canlarını ve trafiği tehlikeye atarak su satan seyyar satıcıların, günlük 300 ile 400 lira arasında para kazandığı ortaya çıktı.

Su satışı yapan seyyar satıcıların aylık geliri 15 bin liraya kadar çıkıyor.

"Günde 300-400 lira kazanıyorum"

Günde 7-8 koli su sattığını belirten Ahmet Acar, "25 seneden beri bu işi yapıyorum. Zor ama ekmek parası. Günde 300-400 lira kazanıyorum, Allah bereket versin. Günde 7-8 koli sattığımız oluyor. Tanesini 5 liraya satıyoruz." dedi.

"Günde 3-4 saat çalışıyorum"

Abdullah Coşkun ise kazancının belli olmadığını belirterek, "Trafiğe bağlı. Günde 3-4 saat çalışıyorum. Kazancım belli olmuyor. Bazen 200 lira kazanıyorum, bazen 100 lira kazanıyorum." diye konuştu.

"Kazandığımı söylersem bereketi kaçar"

Bu işi 15 yıldır yaptığını belirten Bayram Kaya, "Su 6 lira, işlerim çok şükür iyi. Ne kadar kazandığımı söylersem bereketi kaçar. Çok şükür 500 lira kazanıyorum." şeklinde konuştu.