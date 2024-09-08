İstanbul'u sağanak vurdu Günlerdir meteorolojiden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenilen sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir süren uyarılarının ardından İstanbul'da pazar sabah yağmurla başladı.

Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde yollar göle döndü ve bir araç yolda kaldı.

Küçükköy Mahallesi'nde ise, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle caddeler yağmur suyuyla doldu.

Araçlar sağanak yağış nedeniyle yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti.

ESENLER VE BAĞCILAR'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Sağanak yağış Esenler'de de etkili oldu. TEM Otoyolu'nda sağanak yağış nedeniyle trafikte ilerleyen sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı.

Zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların alt geçitlere sığındığı görüldü.Bağcılar Göztepe Mahallesi O3 Güney Yan yolda bazı noktalarda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Otobüs ve dolmuşlar vatandaşları duraklara bırakmakta zorluk yaşarken, araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.

YAĞIŞ KAZALARA NEDEN OLDU

Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede etkili olan yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda çok sayıda kaza meydana geldi.

Art arda oluşan kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Beylikdüzü'nde, kısa mesafede meydana gelen iki kaza ve yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler geri geri giderek yan yola girdi. Avcılar'da bir servis otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)