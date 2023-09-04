İstanbul'u yakacağız diyerek yolu kapattı! Ceza yağdı Yolu kapatarak drift yapan düğün konvoyundaki sürücüler yakalandı. "İstanbul'u yakmaya geldik" notuyla sosyal medyada görüntü paylaşan sürücülere ceza yağarken 5 sürücü de gözaltına alındı.

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DHA

İnsan hayatını tehlikeye atan sürücüler tek tek tespit ediliyor.

Tehlikeli manevralar, cezasız da kalmıyor.

Ancak caydırıcı olarak görmeyenler, benzer manzaralar ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Bir grup, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde "İstanbul'u yakmaya geldik" notuyla drift attığı anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatarak drift yapan kişilerin bu anlara ait görüntüleri, "İstanbul'u yakmaya geldik" notuyla sosyal medyadan paylaşmaları üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, görüntülerin 2 Eylül tarihinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde çekildiğini belirleyen ekipler, konvoydaki araçların plakalarını ve araçları kullanan kişilerin kimliklerini tespit etti.

31 bin 296 lira cezai işlem

Yolun trafiğe kapatılmasının ardından drift yaptığı belirtilen sürücüsü B.G'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 31 bin 296 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulmasına karar verilen B.G'nin kullandığı araç da trafikten men edildi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1308'er lira ceza

Konvoyda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 14 sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1308'er lira ceza kesildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 12 sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Haklarında gözaltı kararı verilen sürücülerden 5'i gözaltına alınarak Çakmak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olaya karıştığı tespit edilen ve adreslerinde bulunmayan 7 sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.