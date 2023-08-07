İstanbul'un 3 farklı noktasında taksi şoförü ve müşteri kavgası Megakentin ulaşıma gelen zamlar devam ederken sarı taksi şoförleri ve yolcular arasında yaşanan kavgalara da her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kentte 3 farklı noktada taksicilerin müşteriyle olan diyalogu kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbullunun çilesi devam ediyor...

Ulaşımdan suya birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalan İstanbullunun en büyük sorunları arasında takasi geliyor.

Kentte sarı taksi krizine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Ücretlerden şikayetçi olan taksi sürücüleri bu kez de müşterilerin gideceği güzergahları kendisi seçmeye başladı.

Güzergahını beğenmediği müşterileri yarı yolda indirdikleri yetmediği gibi bir de üstlerine yürüdüler.

Taksi sürücüleri ve müşteriler arasında geçen diyaloglar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Önce taksiye almadı, ardından üzerine yürüdü

Şişli Gayrettepe metro durağında dakikalarca taksi bekleyen yolcu, yine sürücünün güzergahı beğenmemesi nedeniyle taksiye alınmadı.

Yolcunun Kağıthane’ye gitmek istemesi üzerine değişim saatinde olduğunu iddia eden taksici, yaşanan tartışmanın ardından aracından inerek vatandaşın üzerine yürüdü.

“Siz hakim misiniz?” diyerek tehditler savuran taksi sürücüsünün o anları vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Trafik bahanesiyle araçtan indirdi

Beşiktaş Akaretler’de de aracına aldığı müşterinin Ortaköy’e gitme isteğini, “Orada çok trafik var, giremem” diyerek reddeden taksi sürücüsü, yolcuyu araçtan kovmaya çalıştı. Müşteri yaşananlara, “Ben camdan zıplayarak zorla gelmedim. O zaman neden beni aldın?” diyerek tepki gösterdi.

Araca beğendiğini aldı

Bağcılar Yüzyıl’da ise yol kenarında yolcu bekleyen taksi şoförü, müşterinin gitmek istediği güzergahı beğenmeyince o bölgeye gidemeyeceğini söyledi.

Ardından müşterinin ısrarlarını dinlemeyen sürücü, yolcuyu almamakta ısrar etti.

Dakikalar sonra taksinin yanına gelen bir başka yolcunun güzergahını beğenen taksici, bu sefer müşteriyi alarak yoluna devam etti.