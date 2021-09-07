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İstanbul'un 8 ilçesinde torbacı operasyonu

İstanbul'un 8 ilçesinde torbacı operasyonu

Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak 35 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.