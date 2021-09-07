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    İstanbul'un 8 ilçesinde torbacı operasyonu

    Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak 35 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 07:57
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    İstanbul'un 8 ilçesinde torbacı operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saat 06.00'da 8 ilçede önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

    Operasyona, özel harekat polisi, polis helikopteri, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Öte yandan, Fatih Karagümrük Mahallesi Kuruçınar Sokak'ta bulunan gecekonduya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Yine Fatih Zeyrek Mahallesi Tezgâhçılar Sokak'ta 3 katlı binanın 1. katına ve Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katı olmak üzere 3 ayrı adrese baskın düzenledi.

    Operasyon anları kameralara yansırken, baskınlarda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul'un 8 ilçesinde torbacı operasyonu ViDEO

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    İstanbul un 8 ilçesinde torbacı operasyonu #2

    İstanbul un 8 ilçesinde torbacı operasyonu #3

    İstanbul un 8 ilçesinde torbacı operasyonu #4

    İstanbul un 8 ilçesinde torbacı operasyonu #5

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