İstanbul'un göbeğinde saldırı: Otele kurşun yağmuru! Beyoğlu’nda motosikletle gelen cerrahi maskeli iki saldırgan hedef aldıkları bir otele silahlı saldırı düzenlerken, kurşunlardan birisi ise yoldan geçen vatandaşa isabet etti.

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İHA

İstanbul'da gündüz vakti meydana gelen kurşunlama olayı "Pes" dedirtti.

Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde motosikletle gelen cerrahi maskeli iki saldırgan, bir oteli hedef alarak, kurşun yağdırdı.

Saldırının ardından saldırganlar kaçarken, resepsiyonda oturan Türkmenistan uyruklu görevli Meylis C.‘nin oturduğu masaya kurşun isabet etti.

Görevli şans eseri yaralanmazken, saldırganların kaçarken açtığı ateş sonucu yerden seken kurşun yolda yürüyen Serhat D.’nin baldırına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Uygulamada aranması çıkınca yakalandı

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, yaralı Serhat D. ile resepsiyon görevlisi Meylis C.’nin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin çalıntı olduğu ve sahte plaka takıldığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri önceden tespit ettikleri saldırganlardan ateş açanı, bir uygulama esnasında aranmasının çıkması sonucu yakaladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)